कंपनी निर्देशिका
Align Technology
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Align Technology वेतन

Align Technology का वेतन निम्न स्तर पर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $8,645 से उच्च स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए $257,280 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Align Technology. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L6 $147K
L7 $150K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $155K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $120K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $203K
डेटा साइंटिस्ट
Median $143K
बायोमेडिकल इंजीनियर
$79.6K
डेटा एनालिस्ट
$184K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$231K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$8.6K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$257K
लीगल
$124K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$142K
मार्केटिंग
$61.2K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$256K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$101K
यूएक्स रिसर्चर
$126K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Align Technology şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $257,280 tazminatla इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Align Technology şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,111 tutarındadır.

फीचर्ड जॉब्स

    Align Technology के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन