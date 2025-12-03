Alarm.com सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Alarm.com में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $220K है। Alarm.com के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Alarm.com में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
0%
वर्ष 1
40%
वर्ष 2
0%
वर्ष 3
40%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
Alarm.com में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (NaN% प्रति अवधि)
40% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (40.00% वार्षिक)
0% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (NaN% प्रति अवधि)
40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (40.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)
