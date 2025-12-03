Alarm.com प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Alarm.com में औसत प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $119K से $162K तक है। Alarm.com के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा $127K - $154K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $119K $127K $154K $162K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU Alarm.com में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक ) 0 % वर्ष 1 40 % वर्ष 2 0 % वर्ष 3 40 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU Alarm.com में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 0 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( NaN % प्रति अवधि )

40 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 40.00 % वार्षिक )

0 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( NaN % प्रति अवधि )

40 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 40.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Alarm.com ?