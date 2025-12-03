कंपनी निर्देशिका
Alarm.com
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • मार्केटिंग ऑपरेशन्स

  • सभी मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

Alarm.com मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

Alarm.com में औसत मार्केटिंग ऑपरेशन्स कुल मुआवजा in United States प्रति year $75K से $109K तक है। Alarm.com के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$85.1K - $98.8K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$75K$85.1K$98.8K$109K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और मार्केटिंग ऑपरेशन्स सबमिशन में Alarm.com की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी


वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU

Alarm.com में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)

0%

वर्ष 1

40%

वर्ष 2

0%

वर्ष 3

40%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU

Alarm.com में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (NaN% प्रति अवधि)

  • 40% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (40.00% वार्षिक)

  • 0% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (NaN% प्रति अवधि)

  • 40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (40.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (20.00% वार्षिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें मार्केटिंग ऑपरेशन्स ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Alarm.com in United States में मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $108,909 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Alarm.com में मार्केटिंग ऑपरेशन्स भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $75,046 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Alarm.com के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/marketing-operations.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.