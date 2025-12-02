Alan प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Alan में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in France प्रति year €65.8K से €93.8K तक है। Alan के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $86.9K - $102K France सामान्य रेंज संभावित रेंज $75.8K $86.9K $102K $108K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Alan में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) 7 years post-termination exercise window.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Alan ?