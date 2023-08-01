कंपनी निर्देशिका
Akveo
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Akveo वेतन

Akveo का वेतन कम-अंत में में एक भर्ती अधिकारी के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $27,175 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $84,420 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Akveo. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$58.4K
भर्ती अधिकारी
$27.2K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
समाधान वास्तुकार
$84.4K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

El rol con mayor salario reportado en Akveo es समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level con una compensación total anual de $84,420. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Akveo es $59,364.

विशेष नौकरियां

    Akveo के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन