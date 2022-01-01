कंपनी निर्देशिका
Airtel India
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Airtel India वेतन

Airtel India का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $3,631 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $113,207 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Airtel India. अंतिम अपडेट: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $42K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
डेटा साइंटिस्ट
Median $36.8K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $21.3K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$45.5K
डेटा एनालिस्ट
$35.2K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$7.5K
ह्यूमन रिसोर्सेस
$16.4K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
$4.4K
मार्केटिंग
$56.1K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$3.6K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $29K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$67.8K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$34.2K
सेल्स
$14.7K
साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
$12K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$49.4K

डेटा आर्किटेक्ट

टोटल रिवार्ड्स
$25.9K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Airtel India में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $113,207 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Airtel India में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $31,578 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Airtel India के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन