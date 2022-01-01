कंपनी निर्देशिका
Airtable
Airtable वेतन

Airtable का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सेवा के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $112,700 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $755,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Airtable. अंतिम अपडेट: 8/24/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद डिजाइनर
Median $230K
उत्पाद प्रबंधक
Median $255K

यूएक्स अनुसंधानकर्ता
Median $423K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $755K
डेटा वैज्ञानिक
Median $315K
विपणन परिचालन
Median $172K
व्यवसाय परिचालन
$388K
व्यवसाय विश्लेषक
$162K
ग्राहक सेवा
$113K
ग्राहक सफलता
$114K
मानव संसाधन
$116K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$332K
विपणन
$191K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$609K
भर्ती अधिकारी
$166K
बिक्री इंजीनियर
$165K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$362K
समाधान वास्तुकार
$288K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$470K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Airtable में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Airtable में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Airtable में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $755,000 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Airtable में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $278,523 है।

