Airbus सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Madrid Metropolitan Area में

Airbus में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Madrid Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल €53.6K है। Airbus के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
प्रति वर्ष कुल
€53.6K
स्तर
Junior
मूल वेतन
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
बोनस
€6.2K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Airbus?

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Airbus in Madrid Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €60,630 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Airbus में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Madrid Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €45,276 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Airbus के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

