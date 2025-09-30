कंपनी निर्देशिका
Airbus
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Airbus सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Airbus में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru L1 के लिए प्रति year ₹1.23M से l3 के लिए प्रति year ₹2.54M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹2M है। Airbus के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
L1(प्रवेश स्तर)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Airbus?

सामान्य प्रश्न

Airbus in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,991,809 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Airbus में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,996,303 है।

अन्य संसाधन