Airbus सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन France में

Airbus में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in France l3 के लिए प्रति year €56.4K है। मध्यक yearली मुआवजा in France पैकेज कुल €42.6K है। Airbus के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
