Airbus मैकेनिकल इंजीनियर वेतन Germany में

Airbus में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in Germany पैकेज प्रति year कुल €71.9K है। Airbus के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
प्रति वर्ष कुल
€71.9K
स्तर
L2
मूल वेतन
€71.9K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Airbus?

€142K

सामान्य प्रश्न

Airbus in Germany में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €81,701 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Airbus में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in Germany के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €71,151 है।

