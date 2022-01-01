कंपनी निर्देशिका
Air Liquide
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Air Liquide वेतन

Air Liquide का वेतन कम-अंत में में एक वित्तीय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $3,681 से लेकर उच्च-अंत में में एक यूएक्स अनुसंधानकर्ता के लिए $124,773 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Air Liquide. अंतिम अपडेट: 8/13/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $63.8K
लेखाकार
$35.3K
प्रशासनिक सहायक
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
जैव चिकित्सा इंजीनियर
$84.6K
व्यवसाय विश्लेषक
$58.7K
व्यवसाय विकास
$45.4K
ग्राहक सेवा
$31.6K
डेटा विश्लेषक
$80.4K
डेटा वैज्ञानिक
$122K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$104K
वित्तीय विश्लेषक
$3.7K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$99.5K
मैकेनिकल इंजीनियर
$51.6K
परियोजना प्रबंधक
$58.9K
समाधान वास्तुकार
$19.1K
कुल पुरस्कार
$16.6K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$125K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Air Liquide में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका यूएक्स अनुसंधानकर्ता at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $124,773 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Air Liquide में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $58,667 है।

विशेष नौकरियां

    Air Liquide के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन