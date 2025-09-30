कंपनी निर्देशिका
AIG
AIG फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन New York City Area में

AIG में मध्यक फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $110K है। AIG के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$110K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$110K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$12
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं AIG?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

AIG in New York City Areaफाइनेंशियल एनालिस्ट最高薪酬方案，年度總薪酬為$200,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
AIGफाइनेंशियल एनालिस्ट職位 in New York City Area年度總薪酬中位數為$108,000。

अन्य संसाधन