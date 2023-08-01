कंपनी निर्देशिका
AI21 Labs वेतन

AI21 Labs का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $98,225 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $163,785 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है AI21 Labs. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $145K
कस्टमर सर्विस
$98.2K
प्रोडक्ट मैनेजर
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
सामान्य प्रश्न

AI21 Labs में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $163,785 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AI21 Labs में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $144,883 है।

