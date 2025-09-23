कंपनी निर्देशिका
AgreeYa Solutions
AgreeYa Solutions सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

AgreeYa Solutions में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $120K है। AgreeYa Solutions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत पैकेज
company icon
AgreeYa Solutions
Senior Software Engineer
Atlanta, GA
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
-
मूल वेतन
$120K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
6 वर्ष
अनुभव के वर्ष
12 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं AgreeYa Solutions?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

AgreeYa Solutions in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $120,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AgreeYa Solutions में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

