AgentSync सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Denver And Boulder Area में

AgentSync में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Denver And Boulder Area पैकेज प्रति year कुल $180K है। AgentSync के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
प्रति वर्ष कुल
$180K
स्तर
L4
मूल वेतन
$165K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$15K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं AgentSync?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

AgentSync in Greater Denver And Boulder Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $270,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AgentSync में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Denver And Boulder Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $180,600 है।

