Afterpay
Afterpay वेतन

Afterpay का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $70,350 से उच्च स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए $278,600 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Afterpay. अंतिम अपडेट: 9/11/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $99.9K
अकाउंटेंट
$70.4K
बिज़नेस एनालिस्ट
$149K

डेटा एनालिस्ट
$119K
डेटा साइंटिस्ट
$83.5K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$279K
मार्केटिंग
$177K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $108K
सेल्स
$159K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$166K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Afterpay में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Afterpay में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका ह्यूमन रिसोर्सेज at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $278,600 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Afterpay में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $134,325 है।

