Affirm प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Affirm में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States L6 के लिए प्रति year $274K से L7 के लिए प्रति year $226K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $234K है। Affirm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$274K
$175K
$85.5K
$13.1K
L7
$226K
$179K
$43.3K
$4K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
50%
वर्ष 1
50%
वर्ष 2
Affirm में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Affirm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Affirm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
