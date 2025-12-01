कंपनी निर्देशिका
Affirm
Affirm कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

Affirm में औसत कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year CA$62.4K से CA$90.9K तक है। Affirm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$51.7K - $59K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$45.1K$51.7K$59K$65.6K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Affirm में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Affirm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Affirm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



सामान्य प्रश्न

Affirm में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$90,911 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Affirm में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$62,405 है।

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.