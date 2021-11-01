कंपनी निर्देशिका
Aeva
Aeva वेतन

Aeva का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $187,018 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $477,375 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Aeva. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $210K
हार्डवेयर इंजीनियर
Median $225K
मैकेनिकल इंजीनियर
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$477K
प्रोडक्ट मैनेजर
$187K
प्रोग्राम मैनेजर
$427K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$347K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Aeva में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Aeva में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $477,375 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Aeva में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $225,000 है।

