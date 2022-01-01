कंपनी निर्देशिका
Aetna वेतन

Aetna का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $25,425 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $258,703 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Aetna. अंतिम अपडेट: 8/15/2025

$160K

डेटा वैज्ञानिक
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

स्वास्थ्य सूचना विज्ञान

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

डेटा इंजीनियर

बीमांकिक
Median $141K

उत्पाद प्रबंधक
Median $201K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
Median $102K
लेखाकार
$95.1K
व्यवसाय विश्लेषक
$101K
व्यवसाय विकास
$115K
सिविल इंजीनियर
$58.8K
डेटा विश्लेषक
$115K
वित्तीय विश्लेषक
$82.6K
प्रबंधन परामर्शदाता
$172K
उत्पाद डिजाइनर
$25.4K
परियोजना प्रबंधक
$98K
बिक्री
$101K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$199K
समाधान वास्तुकार
$259K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Aetna में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $258,703 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Aetna में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $124,355 है।

