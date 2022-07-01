कंपनी निर्देशिका
Advantis Global
Advantis Global वेतन

Advantis Global का वेतन कम-अंत में में एक भर्ती अधिकारी के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $80,400 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $176,256 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Advantis Global. अंतिम अपडेट: 8/15/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $129K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

व्यवसाय विश्लेषक
$117K
उत्पाद डिजाइनर
$176K

कार्यक्रम प्रबंधक
$109K
भर्ती अधिकारी
$80.4K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Advantis Global में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $176,256 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Advantis Global में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $117,410 है।

