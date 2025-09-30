कंपनी निर्देशिका
Advantech
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Advantech सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Taipei Area में

Advantech में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Taipei Area पैकेज प्रति year कुल NT$969K है। Advantech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
प्रति वर्ष कुल
NT$969K
स्तर
L1
मूल वेतन
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
बोनस
NT$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Advantech?

NT$5.1M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Advantech in Greater Taipei Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$1,305,768 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Advantech में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Taipei Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$1,034,253 है।

अन्य संसाधन