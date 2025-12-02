ADP साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

ADP में औसत साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year RON 87.5K से RON 127K तक है। ADP के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $22.6K - $26.2K Romania सामान्य रेंज संभावित रेंज $19.9K $22.6K $26.2K $28.9K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU ADP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( Infinity % प्रति अवधि )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है ADP ?