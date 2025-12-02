ADP रिक्रूटर वेतन

ADP में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in United States प्रति year $61.4K से $87.3K तक है। ADP के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $69.6K - $79.2K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $61.4K $69.6K $79.2K $87.3K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU ADP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( Infinity % प्रति अवधि )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है ADP ?