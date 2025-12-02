ADP इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

ADP में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) कुल मुआवजा प्रति year $204K से $284K तक है। ADP के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $219K - $258K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $204K $219K $258K $284K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU ADP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( Infinity % प्रति अवधि )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है ADP ?