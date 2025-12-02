ADP डेटा एनालिस्ट वेतन

ADP में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $89.3K से $122K तक है। ADP के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $95.6K - $116K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $89.3K $95.6K $116K $122K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU ADP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( Infinity % प्रति अवधि )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है ADP ?