ADP बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

ADP में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर कुल मुआवजा प्रति year ₹1.31M से ₹1.91M तक है। ADP के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $17.2K - $19.6K India सामान्य रेंज संभावित रेंज $15K $17.2K $19.6K $21.8K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU ADP में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( Infinity % प्रति अवधि )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है ADP ?