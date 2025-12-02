कंपनी निर्देशिका
ADNOC
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
ADNOC सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

ADNOC में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United Arab Emirates प्रति year AED 218K से AED 299K तक है। ADNOC के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$64.4K - $76.5K
United Arab Emirates
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$59.5K$64.4K$76.5K$81.4K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं ADNOC?

सामान्य प्रश्न

ADNOC in United Arab Emirates में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज AED 299,056 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ADNOC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United Arab Emirates के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा AED 218,441 है।

अन्य संसाधन

