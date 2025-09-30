कंपनी निर्देशिका
Adecco
Adecco सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Adecco में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹739K है। Adecco के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Adecco
Test Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹739K
स्तर
L1
मूल वेतन
₹739K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Adecco?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור सॉफ्टवेयर इंजीनियर ב-Adecco in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,078,292. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Adecco עבור תפקיד सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Greater Bengaluru הוא ₹739,076.

