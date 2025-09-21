कंपनी निर्देशिका
Adda247 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Adda247 में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹2.25M है।

औसत पैकेज
company icon
Adda247
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.25M
स्तर
hidden
मूल वेतन
₹2.25M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Adda247?

₹13.93M

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

सॉफ्टवेयर इंजीनियर в Adda247 in India के लिए सबसे अधिक मुआवजा पैकेज ₹5,019,010 वार्षिक कुल मुआवजा है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक और बोनस शामिल हैं।
Adda247 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद के लिए India में मध्यक वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,543,359 है।

अन्य संसाधन