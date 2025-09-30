कंपनी निर्देशिका
ACV Auctions
ACV Auctions सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Buffalo Area में

ACV Auctions में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Buffalo Area पैकेज प्रति year कुल $200K है। ACV Auctions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
प्रति वर्ष कुल
$200K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$160K
Stock (/yr)
$40K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ACV Auctions?

$160K

सामान्य प्रश्न

ACV Auctions in Buffalo Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $295,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ACV Auctions में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Buffalo Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $200,000 है।

अन्य संसाधन