यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
ACV Auctions सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

ACV Auctions में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $150K है। ACV Auctions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
$150K
स्तर
3
मूल वेतन
$140K
Stock (/yr)
$10K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ACV Auctions?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at ACV Auctions in United States sits at a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in United States is $144,000.

अन्य संसाधन