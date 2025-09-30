कंपनी निर्देशिका
ACV Auctions सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Toronto Area में

ACV Auctions में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज प्रति year कुल CA$135K है। ACV Auctions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$135K
स्तर
L4
मूल वेतन
CA$105K
Stock (/yr)
CA$30K
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ACV Auctions?

CA$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

ACV Auctions in Greater Toronto Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$176,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ACV Auctions में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Toronto Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$125,486 है।

