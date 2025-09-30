कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
ACV Auctions सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chennai Metropolitan Area में

ACV Auctions में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chennai Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल ₹37K है। ACV Auctions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
प्रति वर्ष कुल
₹37K
स्तर
L3
मूल वेतन
₹29.8K
Stock (/yr)
₹7.2K
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ACV Auctions?

₹160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹57,116 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ACV Auctions में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Chennai Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹36,952 है।

