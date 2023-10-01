कंपनी निर्देशिका
ACTUM Digital वेतन

ACTUM Digital का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $22,648 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $65,010 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ACTUM Digital. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

परियोजना प्रबंधक
$64.7K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$22.6K
समाधान वास्तुकार
$65K

आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ACTUM Digital में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $65,010 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
ACTUM Digital में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $64,665 है।

