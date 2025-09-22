कंपनी निर्देशिका
Activision Blizzard
Activision Blizzard साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वेतन

Activision Blizzard में औसत साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year $64.4K से $93.5K तक है। Activision Blizzard के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

$73.1K - $84.9K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Activision Blizzard में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Activision Blizzard में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $93,492 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Activision Blizzard में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $64,423 है।

