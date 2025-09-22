कंपनी निर्देशिका
Activision Blizzard
Activision Blizzard प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Activision Blizzard में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $94K है। Activision Blizzard के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत पैकेज
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
प्रति वर्ष कुल
$94K
स्तर
L1
मूल वेतन
$79K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$15K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Activision Blizzard?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Activision Blizzard में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट डिज़ाइनर at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $169,025. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the प्रोडक्ट डिज़ाइनर role in United States is $99,000.

फीचर्ड जॉब्स

    Activision Blizzard के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

अन्य संसाधन