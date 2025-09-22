Activision Blizzard इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Activision Blizzard में औसत इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) कुल मुआवजा प्रति year $93.5K से $131K तक है। Activision Blizzard के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

$101K - $118K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$93.5K$101K$118K$131K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Activision Blizzard में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Activision Blizzard में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $130,900 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Activision Blizzard में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $93,500 है।

