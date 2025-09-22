कंपनी निर्देशिका
Activision Blizzard
Activision Blizzard ह्यूमन रिसोर्सेज वेतन

Activision Blizzard में औसत ह्यूमन रिसोर्सेज कुल मुआवजा in United States प्रति year $62.9K से $85.8K तक है। Activision Blizzard के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

$67.3K - $81.4K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$62.9K$67.3K$81.4K$85.8K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Activision Blizzard में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Nejlépe placený platový balíček pro pozici ह्यूमन रिसोर्सेज ve společnosti Activision Blizzard in United States představuje roční celkovou odměnu $85,840. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Activision Blizzard pro pozici ह्यूमन रिसोर्सेज in United States je $62,900.

