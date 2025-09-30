कंपनी निर्देशिका
ActiveCampaign
ActiveCampaign सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

ActiveCampaign में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year $176K से Staff Software Engineer के लिए प्रति year $180K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $185K है। ActiveCampaign के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer 1
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ActiveCampaign में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

ActiveCampaign in Greater Chicago Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $203,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ActiveCampaign में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Chicago Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $190,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    ActiveCampaign के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

