Actalent
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Canada

Actalent सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

Actalent में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$106K है। Actalent के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$106K
स्तर
Mid Level
मूल वेतन
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Actalent?

CA$226K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

A remuneração total anual mediana relatada na Actalent para a função de सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Canada é CA$122,049.

