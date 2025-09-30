कंपनी निर्देशिका
Acronis
  • Sofia City Province

Acronis सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Sofia City Province में

Acronis में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Sofia City Province पैकेज प्रति year कुल BGN 92.6K है। Acronis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
प्रति वर्ष कुल
BGN 92.6K
स्तर
Senior
मूल वेतन
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
बोनस
BGN 0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Acronis?

BGN 277K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Acronis in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 141,624. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acronis for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Sofia City Province is BGN 86,600.

