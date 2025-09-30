कंपनी निर्देशिका
Acronis
  • Bulgaria

Acronis सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Bulgaria में

Acronis में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Bulgaria पैकेज प्रति year कुल BGN 92.6K है। Acronis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
प्रति वर्ष कुल
BGN 92.6K
स्तर
Senior
मूल वेतन
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
बोनस
BGN 0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Acronis?

BGN 277K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Acronis in Bulgaria में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज BGN 141,624 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Acronis में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Bulgaria के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा BGN 86,600 है।

अन्य संसाधन