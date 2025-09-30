कंपनी निर्देशिका
Acronis
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • प्रोडक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

  • Sofia City Province

Acronis प्रोडक्ट मैनेजर वेतन Sofia City Province में

Acronis में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Sofia City Province पैकेज प्रति year कुल BGN 131K है। Acronis के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
प्रति वर्ष कुल
BGN 131K
स्तर
L3
मूल वेतन
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
बोनस
BGN 0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
20 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Acronis?

BGN 277K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से BGN 52K+ (कभी-कभी BGN 520K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें प्रोडक्ट मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Acronis in Sofia City Province में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज BGN 176,780 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Acronis में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Sofia City Province के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा BGN 136,222 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Acronis के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन