Acquia सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Pune Metropolitan Region में

Acquia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Pune Metropolitan Region Software Engineer के लिए प्रति year ₹2.17M है। मध्यक yearली मुआवजा in Pune Metropolitan Region पैकेज कुल ₹2.81M है। Acquia के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Acquia?

सामान्य प्रश्न

Acquia in Pune Metropolitan Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹5,432,407 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Acquia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Pune Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,806,207 है।

