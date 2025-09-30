कंपनी निर्देशिका
ACME
ACME सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

ACME में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $150K है। ACME के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ACME
Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$150K
स्तर
L3
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ACME?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at ACME in New York City Area sits at a yearly total compensation of $274,999. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACME for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in New York City Area is $150,000.

अन्य संसाधन