Accton Technology
Accton Technology हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Accton Technology में मध्यक हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Taiwan पैकेज प्रति year कुल NT$1.64M है। Accton Technology के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत पैकेज
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
प्रति वर्ष कुल
NT$1.64M
स्तर
Advance Engineer
मूल वेतन
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
बोनस
NT$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Accton Technology?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Accton Technology in Taiwan में हार्डवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$2,162,251 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Accton Technology में हार्डवेयर इंजीनियर भूमिका in Taiwan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$1,181,817 है।

