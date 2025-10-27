कंपनी निर्देशिका
AccelByte
AccelByte सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

AccelByte में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Indonesia पैकेज प्रति year कुल IDR 242.71M है। AccelByte के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत पैकेज
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
प्रति वर्ष कुल
IDR 242.71M
स्तर
L3
मूल वेतन
IDR 227.35M
Stock (/yr)
IDR 0
बोनस
IDR 15.36M
कंपनी में वर्ष
5-10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं AccelByte?
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

AccelByte in Indonesia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज IDR 323,354,328 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
AccelByte में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Indonesia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा IDR 227,352,089 है।

